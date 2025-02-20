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УдГУ занял четвёртое место в локальном рейтинге вузов ПФО

13:00, 20 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
УдГУ занял четвёртое место в локальном рейтинге вузов ПФО
13:00, 20 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
95
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#вузы\n#рейтинг
Источник фото: ИА «Сусанин»
95
0

Также в рейтинге представлены и другие вузы Ижевска и Глазова.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртский государственный университет оказался на 4 месте в локальном рейтинге вузов ПФО за 2024 год. Об этом сообщает рейтинговое агентство «RAEX» («РАЭКС»). 

Рейтинг был составлен для определения региональных лидеров и сильных специализированных вузов, которые из-за узкого профиля редко попадают в федеральные рейтинги институционального уровня. Для создания списка эксперты опирались только на объективные данные из независимых источников и уделяли особое внимание показателям, характеризующим условия для подготовки студентов и региональную значимость вуза. 

В результате УдГУ опередили: Вятский государственный университет, Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина и Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова. 

Также в рейтинг попали ещё четыре образовательных учреждения Удмуртии. ИжГТУ оказался в десятке лидеров, он занял 9 место. 

На 12 строчке рейтинга расположилась Ижевская государственная медицинская академия. 44 место занял УдГАУ, а 54 — ГИПУ имени В.Г. Короленко. 

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13:00, 20 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
95
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#вузы\n#рейтинг