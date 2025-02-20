Ижевск. Удмуртия. Удмуртский государственный университет оказался на 4 месте в локальном рейтинге вузов ПФО за 2024 год. Об этом сообщает рейтинговое агентство «RAEX» («РАЭКС»).

Рейтинг был составлен для определения региональных лидеров и сильных специализированных вузов, которые из-за узкого профиля редко попадают в федеральные рейтинги институционального уровня. Для создания списка эксперты опирались только на объективные данные из независимых источников и уделяли особое внимание показателям, характеризующим условия для подготовки студентов и региональную значимость вуза.

В результате УдГУ опередили: Вятский государственный университет, Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина и Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова.

Также в рейтинг попали ещё четыре образовательных учреждения Удмуртии. ИжГТУ оказался в десятке лидеров, он занял 9 место.

На 12 строчке рейтинга расположилась Ижевская государственная медицинская академия. 44 место занял УдГАУ, а 54 — ГИПУ имени В.Г. Короленко.