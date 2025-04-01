Ижевск. Удмуртия. Спортсмен из Удмуртии Александр Корнев вошёл в топ-10 лучших биатлонистов спортивного сезона 2024/2025 годов. Рейтинг составил Союз биатлонистов России.

Среди взрослых спортсменов учитывались результаты после 37 гонок из 39. В рейтинге среди мужчин Александр Корнев занял восьмое место, а на тринадцатом месте оказался Ильназ Мухамедзянов.

Юные биатлонисты из Удмуртии также отличились.

Среди юношей 17-18 лет по результатам всех запланированных за сезон 8 гонок на третьем месте оказался Яромир Кандаков, а восемнадцатую строчку занял Максим Ишкатов.

Среди девушек 17-18 лет также есть спортсменки, попавшие в десятку лучших. На седьмом месте оказалась Владислава Антуганова, а чуть ниже, на девятом месте — Валерия Шемякина.