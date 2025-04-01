Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Ижевский сквер-кладбище Лонгрид 2024 год: АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова продолжает реализацию благотворительных программ БФ «САФМАР» в Удмуртии Лонгрид Спартакиада «КОМОС ГРУПП»: победа – это работа Лонгрид

Удмуртский спортсмен Александр Корнев оказался в десятке лучших биатлонистов сезона 2024/2025 годов

13:14, 01 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Удмуртский спортсмен Александр Корнев оказался в десятке лучших биатлонистов сезона 2024/2025 годов
13:14, 01 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
48
0
#Удмуртия\n#спорт\n#биатлон\n#рейтинг
Источник фото: t.me (KORRNEV в эфире)
48
0

Некоторые юные биатлонисты региона также заняли хорошие позиции.

Ижевск. Удмуртия. Спортсмен из Удмуртии Александр Корнев вошёл в топ-10  лучших биатлонистов спортивного сезона 2024/2025 годов. Рейтинг составил Союз биатлонистов России. 

Среди взрослых спортсменов учитывались результаты после 37 гонок из 39. В рейтинге среди мужчин Александр Корнев занял восьмое место, а на тринадцатом месте оказался Ильназ Мухамедзянов. 

Юные биатлонисты из Удмуртии также отличились.

Среди юношей 17-18 лет по результатам всех запланированных за сезон 8 гонок на третьем месте оказался Яромир Кандаков, а восемнадцатую строчку занял Максим Ишкатов. 

Среди девушек 17-18 лет также есть спортсменки, попавшие в десятку лучших. На седьмом месте оказалась Владислава Антуганова, а чуть ниже, на девятом месте — Валерия Шемякина. 

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники

13:14, 01 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
48
0
#Удмуртия\n#спорт\n#биатлон\n#рейтинг