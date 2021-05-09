На Параде Победы в Ижевске устроили салют из конфетти

Помимо традиционного залпа «Катюши» горожан ждал салют из зенитного ракетного комплекса «Оса».

Ижевск. Удмуртия. Парад Победы в честь 76-летия окончания Великой Отечественной войны прошел в Ижевске. Его почетными гостями стали 34 ветерана, узника концлагерей и жителя блокадного Ленинграда. На трибунах также присутствовали труженики тыла. Все они были свидетелями и участниками героического подвига советского народа, борьбы за право жить на своей земле. Благодаря им каждый житель Удмуртии может радоваться новому дню, щуриться на солнышке и улыбаться весне.

Многие почетные гости парада приехали на него с участниками ежегодной акции «Транспорт ветерана». «Ветеранов осталось мало, им тяжело передвигаться. Они сражались за нашу родину и теперь наш долг помогать им», - рассказала одна из волонтеров проекта Надежда Зорина.

Традиционно по улице Пушкинской прошли парадные расчеты сотрудников силовых ведомств, кадетских классов, патриотических объединений. Участие в пешей колонне приняли свыше 1800 человек.

В рамках механизированной части ижевские заводы представили технику. Украшением праздника стала самоходная установка «Шилка». В 50-е годы на «Аксионе» для неё было освоено производство счетно-решающих приборов. Боевое применение «Шилка» получила во многих военных конфликтах, например, во Вьетнаме, Анголе и Афганистане.

Неожиданностью стали залпы конфетти из зенитного ракетного комплекса «Оса».

Праздничная программа рассчитана на весь день. В 18:00 на Центральной площади пройдет выступление сводного хора отцов и сыновей. В 22:00 состоится салют. С полной программой праздника можно ознакомиться здесь. Следить за ходом гуляний можно в трансляции информагентства «Сусанин».