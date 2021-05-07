День Победы: программа на 9 мая в Ижевске

Празднование Дня Победы в Ижевске начнется с возложения цветов к Монументу боевой и трудовой славы и завершится салютом. На время праздника перекроют движение в центре города.

Ижевск. Удмуртия. Жителям Ижевска предложили обширную программу празднования Дня Победы. В этом году состоится традиционный Парад Победы, который дойдет до улицы Кирова. А «Бессмертный полк» пройдет только в онлайн-формате. Полная программа празднования:

09:00 - возложение цветов к Монументу боевой и трудовой славы.

10:00 - парад и праздничное шествие военно-патриотических объединений, силовых структур, представителей предприятий. Основное действие развернется перед зданием правительства. Пешие колонны пройдут в военной форме. Впервые будет представлена «песчанка» – полевая форма советских войск в Афганистане. Участие в пешей колонне примут свыше 1800 человек.

Ижевские заводы представят свою технику: зенитно-ракетные комплексы «Оса», «Тор», в том числе зенитную самоходную установку «Шилка». В параде примут участие ретроавтомобили.

11:00 – 12:00 – концертная программа на Центральной площади «Город доблести и славы трудовой».

11:00 – 14:00 работа площадок:

- театрализованная программа «Победой жил завод родной» с демонстрацией техники предприятий оборонно-промышленного комплекса и силовых структур, посвященная вкладу заводов Удмуртии в Победу (Центральная площадь);

- культурная программа «Ради Победы! Вормон понна!», посвященная подвигу сельских тружеников Удмуртии (улица Наговицына);

- интерактивная программа «Ижевское детство. 1941-1945 годы» (внутренний двор Национального музея);

- праздничная программа «В лесу прифронтовом», посвященная партизанам из Удмуртии (площадь у Госсовета);

- театрализованная программа «На защите Родины со скальпелем в руках», посвященная подвигам медицинских работников в эвакогоспиталях Удмуртии (площадка у светомузыкального фонтана);

- молодежно-спортивная площадка «Их труд – их подвиг», посвященная подвигу в строительстве железной дороги Ижевск-Балезино (площадка между КЦ «Россия» и ДК «Металлург»);

- детская игровая программа «Солнечный круг», посвященная победному 1945 году (ротонда за домом правительства).

12:00 – 19:00 - финал III Республиканского фестиваля-конкурса чтецов и исполнителей патриотической песни «Журавли» (Летний сад имени Горького).

12:30 – 15:00 - традиционная легкоатлетическая эстафета «Эстафета мира» (Центральная площадь).

16:00 – 17:30 - республиканский смотр-конкурс по строевой подготовке «Равняемся на героев» (Центральная площадь).

18:00 – 20:00 - культурная реконструкция победного Ижевска 1945 года «РиоРита – радость Победы» (ротонда за домом правительства).

18:00 - выступление сводного хора отцов и сыновей «Вставай, страна огромная!» и акция «Синий платочек» (Центральная площадь).

18:30 - праздничная программа «Победа – одна на всех!» (Центральная площадь).

19:55 - минута молчания.

20:00 - праздничный концерт «Равнение на ПОБЕДУ!», посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (Центральная площадь).

21:30 - лазерное шоу «Ижевск — город трудовой доблести» (светомузыкальный фонтан).

22:00 - праздничный салют (набережная).

Мероприятия в течение дня:

09:00 – 11:00 - патриотическая акция «Арсенал Победы» (Национальный музей).

09:00 – 18:00 - акция по поиску родственников по «Книге Памяти Удмуртской Республики» «Ушла война. Осталась память» (Национальный музей).

11:00 – 19:00 - патриотическая программа «Весна Победы» (музей изобразительных искусств).

11:00 – 19:00 - семейный праздник «Победный май на улице Бородина» (музей Калашникова).

11:00 – 19:00 - интерактивная программа «Оружие Победы» (шатер на площадке у музея Калашникова).

На время проведения мероприятий в Ижевске перекроют движение транспорта в центре города.

Фото: пресс-служба администрации Ижевска

С 08:00 до 11:00 для проезда будут недоступны:

- Свободы от Советской до Бородина;

- Бородина от Пушкинской до Карла Маркса.

С 08:00 до 22:30 движение транспорта будет запрещено по:

- Лихвинцева от Пушкинской до Коммунаров;

- Наговицына от Пушкинской до Коммунаров;

- Пушкинской от Советской до Кирова.

С 08:30 до 16:00 будут перекрыты:

- Коммунаров от переулка Широкого до Красногеройской;

- Лихвинцева от Пушкинской до Удмуртской;

- Красногеройская от Удмуртской до Карла Маркса;

- Наговицына от Пушкинской до Коммунаров.

С 12:00 до 15:00 на время проведения 72-й Традиционной легкоатлетической Эстафеты Мира, перекроют:

- Пушкинскую от Красногеройской до переулка Широкого;

- Красногеройскую от Коммунаров до Пушкинской;

- Коммунаров от Красногеройской до Лихвинцева,

- Лихвинцева от Пушкинской до Коммунаров.

С 21:00 до 22:30 на время салюта закроют для передвижения транспорта:

- Максима Горького от Бородина до переулка Широкого;

- Милиционную от Бородина до Кирова.

Добавим, что праздничные мероприятия, посвящённые празднованию Дня Победы, пройдут с соблюдением масочного режима, рассадки ветеранов и гостей мероприятий на трибунах с учётом социальной дистанции 1,5 м, будет организована термометрия.