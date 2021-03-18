Гидротехнические сооружения Удмуртии готовы к весеннему паводку

Серьёзных нарушений при проверках не выявлено.



Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии проводятся плановые обследования гидротехнических сооружений. Об этом сообщил министр природных ресурсов и окружающей среды Удмуртской Республики Денис Удалов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В течение марта специалисты Управления Минприроды Удмуртии проверят все сооружения, чтобы выяснить, насколько они готовы к разливам водоёмов и все ли необходимые меры предприняты для избежания негативных последствий. В настоящее время обследованы 15 гидроузлов из 31.

Сооружения должны быть работоспособны и пропускать интенсивные потоки вод. Недопустимо наличие разрушений и мусора. Кроме того, специалисты определяют, нужно ли чернение льда — осыпание его песком для привлечения наибольшего числа солнечных лучей. Такая процедура необходима, если лёд мешает проходу воды.

По итогам проверок установлено, что гидросооружения готовы к грядущему половодью. Серьёзных нарушений не выявлено.

Министр напомнил, что с февраля для приёма паводковых вод начато снижение уровня воды в Ижевском, Камбарском, Воткинском и Пудемском прудах. Уровень воды ежедневно уменьшают на 1-3 см. Закончат снижать уровень воды к 31 марта.

Отметим, что пик паводка в Удмуртии прогнозируется на третью декаду апреля. Не исключено, что он может затронуть и майские праздники.