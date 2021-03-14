Масленица в Ижевске: проводить зиму можно на 4 площадках

Чучело сожгут в парке Космонавтов.

Ижевск. Удмуртия. В последний день масленичных гуляний проводить зиму в Ижевске можно на 4 площадках. Как сообщает пресс-служба администрации города, игры и забавы пройдут в разных концах столицы Удмуртии. Начало праздника – 12:00.

Масленичные гуляния пройдут в сквере у дома народного творчества «Спартак» (Азина, 84). В программе: веселый, вкусный, народный праздник, который любят и ждут. Жителям предлагают вам вместе окунуться в прекрасный переход с зимнего времени на весеннее.

У дома культуры «Восточный» (Парковая, 9а) развернется поистине русское, яркое и веселое народное гуляние. Мужчины проявят силушку богатырскую, красны девицы косами удивят, блинами угостят.

На площадке парка Космонавтов (Воткинское шоссе, 118) выступят творческие коллективы города, развернется ярмарка товаров. Ижевчан ждут молодецкие забавы и конкурсы. Праздничные гуляния завершатся сожжением чучела.

В сквере Металлургов (улица Школьная) пройдут конкурсы, игры, аттракционы, веселый концерт.

Напомним, что 13 марта основное празднование Масленицы прошло на Центральной площади Ижевска.