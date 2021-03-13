Чучело Масленицы сожгли на Центральной площади Ижевска

Масленичные гуляния проходят в городе в течение двух дней.

Ижевск. Удмуртия. На Центральной площади Ижевска прошли масленичные гуляния. Ни собрали несколько сотен горожан от мала до велика. Гости праздника могли попробовать залезть на столб, проверить себя в прыжках на скакалке, беге в мешках, кормлении «медведя» картонными блинами и многом другом. Большой популярностью пользовались фотозоны с диваном из сена и рыбой на колесах, а подвешенный апельсин напомнил ижевчанам о «Рыжем фестивале» 2012 года, когда жители за считанные минуты разобрали фрукты из фонтана.

Кульминацией праздника стало сожжение чучела Масленицы. Со словами «гори, гори ясно» жители проводили зиму.

Отметим, что масленичные гуляния пройдут и в воскресенье, 14 марта. Праздник состоится в парке Космонавтов и в сквере у ДК «Спартак». Кез примет республиканскую Масленицу. В полдень мероприятия стартуют на площади районного дома культуры. Гостей ждут огненно-световое шоу и древнерусский обряд сожжения чучела.