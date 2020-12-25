Итоги дня: рабочая суббота в Ижевске, разрыв концессии в Сарапуле и прогноз погоды

Обзор самых интересных новостей пятницы от корреспондентов информагентства «Сусанин».
Ижевск. Удмуртия. По данным на утро пятницы в Удмуртии выявили 215 новых случаев заражения. За минувшие сутки скончались 5 пациентов с подтвержденным Covid-19. Врачи выписали 196 выздоровевших.
По стандартам:
Детский омбудсмен Анна Кузнецова предложила ввести стандарт ухода за детьми без родителей в больницах после инцидента в Ижевске. Это позволит ввести в штатное расписание медучреждений ставки нянь, которые могли бы присматривать за малышами.
Не выходной:
Дошкольные учреждения Ижевска будут работать в субботу, 26 декабря. При этом накануне Нового года, 31 декабря, дошкольные учреждения перейдут в режим дежурных групп.
Кроме того, в субботу троллейбусы и трамваи в городе будут ходить по расписанию буднего дня, а вот автобусы – по расписанию субботы.
Разрыв:
Администрация Сарапула через суд расторгла концессию с «Губахинской энергетической компанией». Бывший концессионер подал апелляционную жалобу, однако она оставлена без движения до 21 января 2021 года.
О погоде:
Погода в Удмуртии остается переменчивой. В воскресенье в регионе резко потеплеет, ожидается метель. С 29 декабря в республику придет кратковременное похолодание.