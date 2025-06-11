Ранее такие операции делали только на базе республиканского кардиоцентра.
Ижевск. Удмуртия. Команда хирургов Первой РКБ в Ижевске впервые провела операцию по стентированию коронарных артерий. Об этом сообщает глава Удмуртии Александр Бречалов в своих соцсетях.
Отмечается, что ранее такие операции делали только на базе республиканского кардиологического центра.
«Коронарное стентирование показано в случаях, когда нужно восстановить проходимость суженных артерий. В артерию устанавливают специальный каркас, чтобы обеспечить кровоток», – говорится в сообщении.
Операцию провёл хирург Игорь Московский, который недавно приехал в Ижевск из Ярославля.
Теперь стентирование коронарных артерий будет проводиться на базе сосудистого центра, работающего уже более 15 лет. В прошлом году для центра закупили новый ангиограф, который позволяет врачам увидеть объемное изображение сосудов и вовремя диагностировать сужение, аневризмы сосудов, тромбозы.
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