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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Хирурги 1 РКБ в Ижевске провели первую операцию по стентированию коронарных артерий

09:40, 11 июня, 2025
Роман Перевощиков
журналист
Хирурги 1 РКБ в Ижевске провели первую операцию по стентированию коронарных артерий
09:40, 11 июня, 2025
Роман Перевощиков
журналист
210
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#1 РКБ\n#здоровье\n#медицина\n#здравоохранение\n#лечение
Источник фото: ТГ-канал Александра Бречалова
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Ранее такие операции делали только на базе республиканского кардиоцентра.

Ижевск. Удмуртия. Команда хирургов Первой РКБ в Ижевске впервые провела операцию по стентированию коронарных артерий. Об этом сообщает глава Удмуртии Александр Бречалов в своих соцсетях.

Отмечается, что ранее такие операции делали только на базе республиканского кардиологического центра.

«Коронарное стентирование показано в случаях, когда нужно восстановить проходимость суженных артерий. В артерию устанавливают специальный каркас, чтобы обеспечить кровоток», – говорится в сообщении.

Операцию провёл хирург Игорь Московский, который недавно приехал в Ижевск из Ярославля.

Теперь стентирование коронарных артерий будет проводиться на базе сосудистого центра, работающего уже более 15 лет. В прошлом году для центра закупили новый ангиограф, который позволяет врачам увидеть объемное изображение сосудов и вовремя диагностировать сужение, аневризмы сосудов, тромбозы.

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09:40, 11 июня, 2025
Роман Перевощиков
журналист
210
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#1 РКБ\n#здоровье\n#медицина\n#здравоохранение\n#лечение