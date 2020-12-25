Администрация Сарапула через суд расторгла концессию с «Губахинской энергетической компанией»

Бывший концессионер подал апелляционную жалобу, но пока она оставлена без движения.
Сарапул. Удмуртия. Арбитражный суд Удмуртии удовлетворил иск администрации Сарапула о расторжении концессионного соглашения с ООО «Губахинская энергетическая компания» на управление теплосетями. Об этом сообщается в материалах на сайте суда. Кроме того, отклонены встречные требования ГЭК к муниципалитету.
Бывший концессионер подал апелляционную жалобу, однако она оставлена без движения до 21 января 2021 года. Это связано с тем, что компания подала документы с нарушением требований. В частности, к заявлению не приложено подтверждение оплаты госпошлины в размере 3 тыс. рублей.
Концессия на тепловые сети была заключена в конце июня 2019 года на срок до 2043 года. Однако уже в октябре из-за долгов ГЭК за газ в Сарапуле ввели режим повышенной готовности, опасаясь, что город может остаться без тепла. В декабре прошлого года муниципалитет обратился в Арбитражный суд с иском о расторжении соглашения. Ответчик предлагал заключить мировое соглашение, однако администрация Сарапула отказалась. Летом этого года власти города сообщили, что несмотря на судебные тяжбы, подготовка теплосетей к зиме идёт по плану.