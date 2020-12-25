Администрация Сарапула через суд расторгла концессию с «Губахинской энергетической компанией»

Бывший концессионер подал апелляционную жалобу, но пока она оставлена без движения.

Сарапул. Удмуртия. Арбитражный суд Удмуртии удовлетворил иск администрации Сарапула о расторжении концессионного соглашения с ООО «Губахинская энергетическая компания» на управление теплосетями. Об этом сообщается в материалах на сайте суда. Кроме того, отклонены встречные требования ГЭК к муниципалитету.

Бывший концессионер подал апелляционную жалобу, однако она оставлена без движения до 21 января 2021 года. Это связано с тем, что компания подала документы с нарушением требований. В частности, к заявлению не приложено подтверждение оплаты госпошлины в размере 3 тыс. рублей.