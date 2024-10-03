ВОЗ предупредила об опасности глобальной эпидемии вируса Марбург

Женева. Швейцария. Человечеству угрожает новая глобальная эпидемия – на этот раз вируса Марбург, распространяющегося в Африке. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), пишет Лента.ру.

Вспышка этой малоизученной инфекции произошла в Руанде, случаи заболевания подтверждены в 7 из 30 округов африканской страны. При этом 70% заражений отмечено среди сотрудников двух больниц. Один предполагаемый носитель вируса покинул Руанду.

В пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что контролируют ситуацию: на пункты пропуска через границу направлены специалисты со специальной тест-системой для выявления заболевших среди въезжающих.

Между тем полиция немецкого Гамбурга на главном вокзале города 2 октября пыталась найти студента-медика из Руанды: предполагают, что он заразился вирусом Марбург. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на издание Hamburger Morgenpost. По информации правоохранительных органов, перед этим он успел побывать во Франкфурте, куда ранее прилетел из Африки авиарейсом.

Болезнь, вызванная вирусом Марбург, сопровождается геморрагическим синдромом, поражением печени, желудочно-кишечного тракта и центральной нервной системы, приводя зачастую к летальному исходу. Возможным источником заражения называют летучих мышей Rousettus, обитающих в пещерах Африки. Специальной методики лечения от заболевания не разработано, создание вакцины находится в стадии экспериментов на приматах.