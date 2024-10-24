Лишившийся шансов на полет космонавт написал письмо Путину

Москва. Уволенный в сентябре с летной должности из-за насморка российский космонавт-испытатель Андрей Бабкин отправил письмо президенту России Владимиру Путину. Он просит о проведении независимой экспертизы состояния его здоровья, пишут «Известия» со ссылкой на Газету.ру.

Прошедшая в ноябре 2023 года главная медицинская комиссия (ГМК) «Роскосмоса» отстранила Бабкина от полетов по состоянию здоровья. В сентябре 2024 года его назначили заместителем командира отряда космонавтов по научной работе.

Ранее, в 2022 году, Бабкину провели операцию в связи с риносинуситом (сильным насморком). Хирургическое вмешательство осуществил член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук Геннадий Пискунов. Он написал заключение, что ограничений по нагрузкам для космонавта не предусмотрено. Отсутствие препятствий для полетов подтвердил позднее заведующий отделением заболеваний носа и глотки ФГБУ НМИЦО ФМБА России Владимир Авербух.

Однако в 2023 году медики ГМК «Роскосмоса» отстранили Бабкина от полетов. Кстати, на орбите он не побывал ни разу, несмотря на годы подготовки.