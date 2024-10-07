Нобелевскую премию по медицине-2024 присудили за открытие молекул микроРНК

Стокгольм. Швеция. Премию имени знаменитого изобретателя и бизнесмена Альфреда Нобеля в области медицины и физиологии за 2024 год получат американские ученые Виктор Амброс и Гэри Равкан. Как передает RT, престижной награды их удостоят за открытие молекул микроРНК, которые регулируют работу генов.

«В этом году Нобелевская премия присуждена двум ученым за открытие фундаментального принципа регуляции активности генов», — говорится на официальном сайте Нобелевского комитета.

Напомним, в 2023 году нобелевскую премию по физиологии и медицине получили Каталин Карико (Венгрия) и Дрю Вайсман (США) за исследования, которые позволили создать мРНК-вакцину от COVID-19.

Размер Нобелевской премии составляет около 1 млн долларов США или примерно 95 млн рублей.