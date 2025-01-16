Кандидат медицинских наук рассказала о пользе и вреде свекольного сока для здоровья

Ижевск. Удмуртия. Полезен или вреден свекольный сок, правда ли он снижает артериальное давление и может ли привести к мочекаменной болезни? На эти и другие вопросы ответила Мария Жарова – кандидат медицинских наук, старший лаборант кафедры гастроэнтерологии Исследовательского медуниверситета имени Пирогова.

Свекольный сок понижает артериальное давление. Действительно, есть множество исследований, которые показывают, что при ежедневном употреблении 250 миллилитра сока свёклы у испытуемых снижается давление, рассказывает Мария Жарова. Однако это снижение было незначительным – около 4-5 миллиметров ртутного столба.

Нормальным давлением считается 120 на 80, а гипертония, то есть высокое артериальное давление, начинается от 140 миллиметров ртутного столба и выше. Соответственно, если у пациента до ежедневного употребления свекольного сока давление было около 145 миллиметров, а после употребления стало 141 – говорить об эффективности такого способа лечения нельзя.

«Поэтому врачи рекомендуют людям с гипертонической болезнью пить свекольный сок, но не забывать употреблять при этом соответствующие лекарства», – рассказывает эксперт.

В свёкле содержится большое количество нитратов и нитритов, которые во время пищеварения превращаются в оксид азота, он в свою очередь делает кровеносные сосуды более эластичными. Также сок свёклы содержит витамин С и магний. Всё это и приводит к снижению артериального давления. Также вещества, которые находятся в свёкле, положительно влияют на сердечную мышцу, укрепляют иммунитет, а свекольная клетчатка оказывает позитивное воздействие на кишечник.

«Были исследования по спортсменам, показавшие, что употребление свекольного сока повышало их спортивные результаты», – рассказывает врач.

Однако свекольный сок может быть и вреден. Поэтому лучше проконсультироваться с врачом.

«Дело в том, что в свёкле содержатся оксалаты – вещества, которые выводятся с мочой: если этих веществ в организме скапливается очень много, то может возникнуть мочекаменная болезнь», – предупреждает врач.

Кроме того, у некоторых людей свёкла может вызывать ослабление стула, боли в животе и другие негативные явления. Поэтому свёклу и свекольный сок лучше употреблять в разумных количествах – 1-3 раза в неделю. Тогда никаких негативных последствий для здоровья не будет, подытоживает кандидат медицинских наук Мария Жарова.