Потепление и метель придут в Удмуртию в воскресенье

С 29 декабря ожидается кратковременное похолодание.

Ижевск. Удмуртия. В выходные в Удмуртии будет снежно и ветрено. Об этом сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра

В ночь на субботу столбики термометров покажут от -10 до -15 градусов по Цельсию, днем -7, -12.

Осадки усилятся к ночи воскресенья, а днем ожидается метель, на дорогах заносы и накат. Также 27 декабря станет резко теплее, днем синоптики прогнозируют -3, -8 градусов по Цельсию, ночью -7, -12.

В начале следующей недели осадки ослабнут. В понедельник температура воздуха составит -5, -10 градусов ночью и днем.

С 29 декабря в Удмуртию придет кратковременное похолодание.