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Потепление и метель придут в Удмуртию в воскресенье

12:20, 25 декабря, 2020
Анна Торхова
Потепление и метель придут в Удмуртию в воскресенье
12:20, 25 декабря, 2020
Анна Торхова
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода\n#зима
Фото: pixabay.com
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С 29 декабря ожидается кратковременное похолодание.

Ижевск. Удмуртия. В выходные в Удмуртии будет снежно и ветрено. Об этом сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра.
В ночь на субботу столбики термометров покажут от -10 до -15 градусов по Цельсию, днем -7, -12.
Осадки усилятся к ночи воскресенья, а днем ожидается метель, на дорогах заносы и накат. Также 27 декабря станет резко теплее, днем синоптики прогнозируют -3, -8 градусов по Цельсию, ночью -7, -12.
В начале следующей недели осадки ослабнут. В понедельник температура воздуха составит -5, -10 градусов ночью и днем.
С 29 декабря в Удмуртию придет кратковременное похолодание.
12:20, 25 декабря, 2020
Анна Торхова
155
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода\n#зима