Трое пациентов скончались после капельниц в Красноярском крае

Красноярск. Красноярский край. Из-за гибели троих жителей Красноярского края после капельниц силовики задержали девять человек. Они оказывали платные медицинские услуги на дому, передает RT со ссылкой на пресс-службу управления СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Задержанные ставили капельницы с сильнодействующими препаратами лицам, страдающим от алкогольной или наркотической зависимости для снятия абстинентного синдрома (похмелья или «ломки»).

При этом в нарушение правил оказания медицинской помощи диагностические мероприятия не проводились, а услуги оказывались в том числе при неотложных состояниях. По предварительным данным, это и послужило причиной трех летальных исходов.

Помощь в выявлении и пресечении незаконной деятельности группы следователям оказали сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Красноярскому краю, говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.