  • $ 74.84 ↓
  • € 91.35 ↓

График работы общественного транспорта в Ижевске изменится в субботу, 26 декабря

14:50, 25 декабря, 2020
Андрей Бирюков
График работы общественного транспорта в Ижевске изменится в субботу, 26 декабря
14:50, 25 декабря, 2020
Андрей Бирюков
337
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#общественный транспорт\n#ИПОПАТ\n#ИжГЭТ
Фото: ИА Сусанин
337
0

Троллейбусы и трамваи будут ходить по расписанию буднего дня, а автобусы — по расписанию субботы.

Ижевск. Удмуртия. Время работы общественного транспорта в Ижевске изменится в субботу, 26 декабря. Об этом сообщают пресс-службы «ИжГЭТ» и «ИПОПАТ». 
В связи с объявлением субботы, 26 декабря, рабочим днём, график работы общественного транспорта немного изменится. Так, троллейбусы и трамваи будут ходить по расписанию буднего дня. 
Маршруты трамваев № 4, 8 и 11, работающие в часы пик, выйдут на линию по обычному расписанию. 
Автобусы — по расписанию субботы, но с дополнительными рейсами в течение дня. 
Подробная информация об изменениях работы общественного транспорта доступна на сайтах перевозчиков. 
Кроме того, по обычному расписанию в субботу, 26 декабря, будут работать детские сады в Ижевске. 
Напомним, 23 декабря президент России Владимир Путин рекомендовал главам регионов сделать 31 декабря выходным днём. В связи с этим рабочий день в Удмуртии перенесли на субботу. Речь идёт о лицах, замещающих государственные должности, должности государственной гражданской службы и ряде других. Рекомендации перенести рабочий день дали и руководителям органов местного самоуправления муниципальных образований, а также руководителям организаций, расположенных на территории республики. Однако бизнес самостоятельно решает работать или отдыхать в канун Нового года.
14:50, 25 декабря, 2020
Андрей Бирюков
337
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#общественный транспорт\n#ИПОПАТ\n#ИжГЭТ