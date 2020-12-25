График работы общественного транспорта в Ижевске изменится в субботу, 26 декабря

Троллейбусы и трамваи будут ходить по расписанию буднего дня, а автобусы — по расписанию субботы.
Ижевск. Удмуртия. Время работы общественного транспорта в Ижевске изменится в субботу, 26 декабря. Об этом сообщают пресс-службы «ИжГЭТ» и «ИПОПАТ».
В связи с объявлением субботы, 26 декабря, рабочим днём, график работы общественного транспорта немного изменится. Так, троллейбусы и трамваи будут ходить по расписанию буднего дня.
Маршруты трамваев № 4, 8 и 11, работающие в часы пик, выйдут на линию по обычному расписанию.
Автобусы — по расписанию субботы, но с дополнительными рейсами в течение дня.
Подробная информация об изменениях работы общественного транспорта доступна на сайтах перевозчиков.
Кроме того, по обычному расписанию в субботу, 26 декабря, будут работать детские сады в Ижевске.
Напомним, 23 декабря президент России Владимир Путин рекомендовал главам регионов сделать 31 декабря выходным днём. В связи с этим рабочий день в Удмуртии перенесли на субботу. Речь идёт о лицах, замещающих государственные должности, должности государственной гражданской службы и ряде других. Рекомендации перенести рабочий день дали и руководителям органов местного самоуправления муниципальных образований, а также руководителям организаций, расположенных на территории республики. Однако бизнес самостоятельно решает работать или отдыхать в канун Нового года.