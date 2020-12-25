График работы общественного транспорта в Ижевске изменится в субботу, 26 декабря

Троллейбусы и трамваи будут ходить по расписанию буднего дня, а автобусы — по расписанию субботы.

Ижевск. Удмуртия. Время работы общественного транспорта в Ижевске изменится в субботу, 26 декабря. Об этом сообщают пресс-службы «ИжГЭТ» и «ИПОПАТ».

В связи с объявлением субботы, 26 декабря, рабочим днём, график работы общественного транспорта немного изменится. Так, троллейбусы и трамваи будут ходить по расписанию буднего дня.

Маршруты трамваев № 4, 8 и 11, работающие в часы пик, выйдут на линию по обычному расписанию.

Автобусы — по расписанию субботы, но с дополнительными рейсами в течение дня.

Подробная информация об изменениях работы общественного транспорта доступна на сайтах перевозчиков.

Кроме того, по обычному расписанию в субботу, 26 декабря, будут работать детские сады в Ижевске.