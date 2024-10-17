Бывший главный нарколог России Евгений Брюн проведет в колонии 7 лет

Москва. К 7 годам лишения свободы в колонии общего режима приговорил суд в Москве бывшего главного нарколога Минздрава РФ Евгения Брюна. Об этом сообщает «Рен ТВ».

Кроме того, он должен выплатить штраф в 850 тыс. рублей и лишен права занимать государственные должности в течение 2 с половиной лет.

По тому же делу осужден замглавы Ассоциации наркологов России Владимир Якушев – ему предстоит провести в местах лишения свободы 7 лет лишения свободы, а также выплатить штраф в 1,5 млн рублей. Сообщается, что Евгения Брюна и Владимира Якушева признали виновными в хищении 20 млн рублей у Департамента здравоохранения Москвы путем поставок продукции по завышенным ценам.

Из других фигурантов дела 6 лет лишения свободы и штраф в 0,5 млн рублей получила экс-глава отдела торгов Московского научно-практического центра наркологии Людмила Еременкина. К 6 годам лишения свободы и штрафу в 850 тыс. рублей приговорили бывшего гендиректора компании «Микротехнологии» Сергея Васильева.