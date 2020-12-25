Детский омбудсмен предложила ввести стандарт ухода за детьми без родителей в больницах после инцидента в Ижевске

Ранее в городе началась проверка после публикации сообщений о ненадлежащем уходе за ребенком в одном из стационаров.

Ижевск. Удмуртия. Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова после инцидента в Ижевске предложила внедрить стандарт услуги по уходу за детьми, находящимися в больнице без родителей. Об этом со ссылкой на ТАСС пишет «Парламентская газета»

По словам омбудсмена, в случае принятия это позволит ввести в штатное расписание медучреждений ставки нянь, которые могли бы присматривать за малышами, оставшимися без попечения взрослых.

С предложением Кузнецова вышла после появления информации о ненадлежащем уходе за маленькой девочкой в ГКБ №3 Ижевска. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии в группе в ВКонтакте, ребенка изъяли из семьи и доставили в больницу для оценки ее состояния. «Сейчас над ней оформляется опека. Ребенок социализированный, охотно идет на руки. Состояние ее опасений не вызывает», - прокомментировала уполномоченный по правам ребенка в Удмуртии Ольга Авдеева.

Вместе с тем, по словам вице-премьера региона Эльвиры Пинчук, назначена служебная проверка по организации ухода за детьми. «То, что мы увидели в отделении, не вызывает какого-то беспокойства за здоровье ребенка. Есть постоянный контроль со стороны персонала», - рассказала она.

Собственную проверку начала и прокуратура Удмуртской Республики. «Прокуратура проверит исполнение требований законодательства об охране жизни и здоровья при оказании необходимой медицинской помощи и уходе за ребенком», - сообщает пресс-служба надзорного органа.