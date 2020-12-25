Детские сады в Ижевске будут работать в субботу, 26 декабря

В канун Нового года детей готовы принять только дежурные группы.

Ижевск. Удмуртия. Дошкольные учреждения Ижевска будут работать в субботу, 26 декабря. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики.

Связано это с тем, что глава Удмуртии Александр Бречалов объявил субботу рабочим днём, а 31 декабря – выходным. Дошкольные учреждения готовы принять воспитанников 26 декабря, а вот накануне Нового года они будут работать в режим дежурных групп.