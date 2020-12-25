Детские сады в Ижевске будут работать в субботу, 26 декабря

В канун Нового года детей готовы принять только дежурные группы.
Ижевск. Удмуртия. Дошкольные учреждения Ижевска будут работать в субботу, 26 декабря. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики.
Связано это с тем, что глава Удмуртии Александр Бречалов объявил субботу рабочим днём, а 31 декабря – выходным. Дошкольные учреждения готовы принять воспитанников 26 декабря, а вот накануне Нового года они будут работать в режим дежурных групп.
Напомним, 23 декабря президент России Владимир Путин рекомендовал главам регионов сделать 31 декабря выходным днём. В связи с этим рабочий день в Удмуртии перенесли на субботу. Речь идёт о лицах, замещающих государственные должности, должности государственной гражданской службы и ряде других. Рекомендации перенести рабочий день дали и руководителям органов местного самоуправления муниципальных образований, а также руководителям организаций, расположенных на территории республики. Однако бизнес самостоятельно решает работать или отдыхать в канун Нового года.