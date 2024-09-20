Первый в Удмуртии Музей медицины появился в Воткинске

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске открыли первый в Удмуртии частный Музей медицины. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава города Алексей Заметаев.

Здесь собрано более 200 фотографий и 300 предметов 19-20 веков. Также посетители смогут посмотреть, изучить и собрать свыше 20 макетов человеческих органов и систем организма.

Основу экспозиции составляют интервью 30 воткинских врачей, в которых они поделились воспоминаниями о студенческих годах, первых шагах в профессии и сложностях в работе. Фотографии предоставили архивы местных больниц, а медицинские инструменты отдали врачи и медсестры Воткинска. Раритетные экспонаты получилось купить на блошиных рынках, в антикварных магазинах и у коллекционеров, а также часть предметов подарили краеведы и горожане.

Первая экскурсия по экспозиции состоится 29 сентября. Её проведут сотрудники Музея истории и культуры Воткинска.