Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Русь Дружинная Лонгрид Лихие 1920-е: Зловещий морг старого ижевского некрополя Лонгрид Автошкола «ЛидерПро»: Как действовать, когда Авария Возможна Лонгрид

Первый в Удмуртии Музей медицины появился в Воткинске

09:40, 20 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Первый в Удмуртии Музей медицины появился в Воткинске
09:40, 20 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
199
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#музей\n#медицина
Фото: vk.com (Алексей Заметаев)
199
0

В нём представлено больше 300 старинных предметов и фотографий.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске открыли первый в Удмуртии частный Музей медицины. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава города Алексей Заметаев. 

Здесь собрано более 200 фотографий и 300 предметов 19-20 веков. Также посетители смогут посмотреть, изучить и собрать свыше 20 макетов человеческих органов и систем организма. 

Основу экспозиции составляют интервью 30 воткинских врачей, в которых они поделились воспоминаниями о студенческих годах, первых шагах в профессии и сложностях в работе. Фотографии предоставили архивы местных больниц, а медицинские инструменты отдали врачи и медсестры Воткинска. Раритетные экспонаты получилось купить на блошиных рынках, в антикварных магазинах и у коллекционеров, а также часть предметов подарили краеведы и горожане. 

Первая экскурсия по экспозиции состоится 29 сентября. Её проведут сотрудники Музея истории и культуры Воткинска. 

09:40, 20 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
199
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#музей\n#медицина