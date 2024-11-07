40 обезьян устроили массовый побег из исследовательского центра в Южной Каролине

Йемасси. США. Массовый побег обезьян произошел в американском штате Южная Каролина. 40 приматов вырвались на свободу из исследовательского центра Alpha Genesis, где над ними проводили опыты, передает «Рен ТВ» со ссылкой на NBC News.

В полиции города Йемасси попросили жителей закрыть двери и окна. Также не рекомендовано вступать в контакты с животными. Стражи порядка отлавливают их с помощью тепловизоров. По городу установлены ловушки.

Компания Alpha Genesis проводит на приматах клинические испытания по лечению расстройств головного мозга. Подопытными животными выступают макаки и капуцины, сообщается на сайте организации.