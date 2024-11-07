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40 обезьян устроили массовый побег из исследовательского центра в Южной Каролине

16:29, 07 ноября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
40 обезьян устроили массовый побег из исследовательского центра в Южной Каролине
16:29, 07 ноября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
77
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#США\n#медицина\n#ученые\n#исследования\n#опыты\n#полиция\n#животные\n#обезьяны\n#побег
Источник фото: pxhere.com
77
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На животных ставили опыты.

Йемасси. США. Массовый побег обезьян произошел в американском штате Южная Каролина. 40 приматов вырвались на свободу из исследовательского центра Alpha Genesis, где над ними проводили опыты, передает «Рен ТВ» со ссылкой на NBC News. 

В полиции города Йемасси попросили жителей закрыть двери и окна. Также не рекомендовано вступать в контакты с животными. Стражи порядка отлавливают их с помощью тепловизоров. По городу установлены ловушки. 

Компания Alpha Genesis проводит на приматах клинические испытания по лечению расстройств головного мозга. Подопытными животными выступают макаки и капуцины, сообщается на сайте организации.

16:29, 07 ноября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
77
0
#США\n#медицина\n#ученые\n#исследования\n#опыты\n#полиция\n#животные\n#обезьяны\n#побег