В регионе выявили 215 новых случаев заражения.

Ижевск. Удмуртия. Пятеро пациентов с коронавирусом скончались в Удмуртии за минувшие сутки. Об этом сообщается в группе оперативного штаба Удмуртской Республики в соцсети «Вконтакте».

Умершим мужчинам было 82 года, 97 и 68 лет, женщинам – 71 год и 53 года. Число летальных случаев с начала пандемии выросло до 294.

По данным на утро пятницы, 25 декабря, в Удмуртии выявили 215 новых случаев заражения. Диагноз подтвердился у 69 жителей Ижевска, 25 жителей Можги, 14 жителей Увинского района, 13 жителей Завьяловского района, 12 жителей Глазова, 10 жителей Воткинска, 10 жителей Каракулинского района, 9 жителей Сарапула, 8 жителей Красногорского района, 7 жителей Можгинского района, 7 жителей Глазовского района, 5 жителей Кезского района, 4 жителей Сарапульского района, 4 жителей Дебесского района.

По 3 случая зарегистрировали в Шарканском, Юкаменском и Воткинском районах, по 2 случая – в Алнашском, Камбарском районах, по одному – в Якшур-Бодьинском, Киясовском, Игринском, Кизнерском, Вавожском районах.

Врачи выписали 196 выздоровевших. 3 489 пациентов продолжают лечение, 192 из них – в тяжелом состоянии.