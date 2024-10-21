Медицинский форум «Здоровье семьи — будущее России» пройдёт в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пройдёт XIII научно-практический форум с международным участием «Здоровье семьи – будущее России» (18+). Как сообщает Минздрав Удмуртии, он пройдёт 13 и 14 ноября.

Организаторами выступают Министерство здравоохранения Удмуртии и Ижевская государственная медицинская академия. Проведение форума приурочено к Году семьи в стране и республике.

«Стало хорошей традицией: встречаться ежегодно в ноябре, в Доме Дружбы народов. Акушеры-гинекологи, неонатологи, педиатры, смежные специалисты, юристы собираются вместе для обсуждения исключительно важных и значимых вопросов науки и практики. Качественное оказание медицинской помощи немыслимо без коллегиального подхода к диагностике, лечению, профилактике как часто встречающихся, так и орфанных заболеваний», — отмечают организаторы.

В научной программе форума в течение двух дней будут представлены доклады с актуальными новостями науки и практики, современными достижениями в оказании медицинской помощи при состояниях, которые медики встречают каждый день и совсем не часто. Запланировано участие в работе делегатов из Беларуси, Таджикистана и Узбекистана.

Традиционно вопросы клинической практики будут обсуждаться исключительно с междисциплинарных позиций. В научной программе форума большое внимание уделят материнской смертности и фетоинфантильным потерям, современным подходам к диагностике и терапии заболеваний, качеству жизни пациентов. Также в рамках форума состоится празднование 90-летнего юбилея кафедры акушерства и гинекологии ИГМА.

Подробности на официальном сайте форума.