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Медицинский форум «Здоровье семьи — будущее России» пройдёт в Ижевске

17:45, 21 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Медицинский форум «Здоровье семьи — будущее России» пройдёт в Ижевске
17:45, 21 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
108
0
#Ижевск\n#форум\n#медицина
Источник фото: vk.com/medexpoforum
108
0

Специалисты обсудят актуальные вопросы науки и практики.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пройдёт XIII научно-практический форум с международным участием «Здоровье семьи – будущее России» (18+). Как сообщает Минздрав Удмуртии, он пройдёт 13 и 14 ноября.

Организаторами выступают Министерство здравоохранения Удмуртии и Ижевская государственная медицинская академия. Проведение форума приурочено к Году семьи в стране и республике.

«Стало хорошей традицией: встречаться ежегодно в ноябре, в Доме Дружбы народов. Акушеры-гинекологи, неонатологи, педиатры, смежные специалисты, юристы собираются вместе для обсуждения исключительно важных и значимых вопросов науки и практики. Качественное оказание медицинской помощи немыслимо без коллегиального подхода к диагностике, лечению, профилактике как часто встречающихся, так и орфанных заболеваний», — отмечают организаторы.

В научной программе форума в течение двух дней будут представлены доклады с актуальными новостями науки и практики, современными достижениями в оказании медицинской помощи при состояниях, которые медики встречают каждый день и совсем не часто. Запланировано участие в работе делегатов из Беларуси, Таджикистана и Узбекистана.

Традиционно вопросы клинической практики будут обсуждаться исключительно с междисциплинарных позиций. В научной программе форума большое внимание уделят материнской смертности и фетоинфантильным потерям, современным подходам к диагностике и терапии заболеваний, качеству жизни пациентов. Также в рамках форума состоится празднование 90-летнего юбилея кафедры акушерства и гинекологии ИГМА.

Подробности на официальном сайте форума.

17:45, 21 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
108
0
#Ижевск\n#форум\n#медицина