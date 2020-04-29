Жителей просят сообщать о пьяных автомобилистах.

Ижевск. Удмуртия. Массовые проверки водителей на трезвость пройдут в майские праздники в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Госавтоинспекция просит сообщать об автомобилистах, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, в дежурную часть ГИБДД МВД по Удмуртской Республике по телефонам: 415-700, 415-701 или 02.

Также в Удмуртии продолжается служба на КПП, организованная с целью недопущения распространения коронавируса. Прибывшим на территорию республики из других регионов России выдают уведомления о соблюдении режима самоизоляции.

В случае нарушения жители Удмуртии будут привлечены к административной ответственности по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»). Данная статья предусматривает штраф от 15 до 40 тыс. рублей.

Напомним, что ГИБДД Удмуртии следит за передвижение автомобилей, прибывших из других регионов, с помощью системы видеофиксации. По состоянию на 27 апреля более 80 жителей Ижевска нарушили режим самоизоляции.