Еще в 3 домах из списка работы провели еще в прошлом году.

Ижевск. Удмуртия. В 319 жилых домах Удмуртии проведут капремонт в 2020 году. Такая цифра значится в Краткосрочном плане, сообщает пресс-служба Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Удмуртской Республики.

Еще в 3 домах из списка работы провели еще в прошлом году.

«В настоящее время объявлены торги на выполнение работ. Размещено 6 электронных аукционов на проектные работы и 8 на проектные работы и работы по проведению капремонта», - отметили в фонде.

Напомним, в 2020 году в Удмуртии впервые с 2015 года вырос минимальный размер взноса на капремонт. Для домов с лифтом взнос увеличился с 7,3 рубля до 8,7 рубля на 1 кв. м площади. Для домов без лифта - с 6,7 рубля до 8 рублей.