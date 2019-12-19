С января 2020 года в Удмуртии вырастет минимальный размер взноса на капремонт

Цифра не менялась с 2015 года.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии впервые с 2015 года вырастет минимальный размер взноса на капремонт. Об этом сообщает пресс-служба Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Удмуртской Республике.

Изменения ждут жителей с 1 января 2020 года. Так, для домов с лифтом взнос вырастет с 7 рублей 30 копеек до 8 рублей 70 копеек на 1 кв.м. площади. Для домов без лифта - с 6 рублей 70 копеек до 8 рублей.

Даже с учетом увеличения размера взноса, он останется ниже экономически обоснованной величины, которая составляет 10,70 и 11,60 руб на 1 кв метр площади.

Однако даже при такой разнице сумма между 2019 и 2020 годом составит более 320 млн рублей. На эти деньги можно будет дополнительно отремонтировать 197 крыш или заменить 166 лифтов.

Отметим, минимальный взнос на капремонт – единственный источник пополнения общего счета фонда. Софинансирование из бюджета не предусмотрено.