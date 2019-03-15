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Удмуртия в минуту: главные новости недели

18:00, 15 марта, 2019
18:00, 15 марта, 2019
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#благоустройство\n#дороги\n#ЖКХ\n#общество\n#Ижевск\n#погода\n#город\n#Удмуртия\n#праздники\n#Картина дня
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Обзор самых интересных новостей рабочей недели от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. Пятница – время подводить итоги рабочей недели. Корреспонденты информагентства «Сусанин» подготовили традиционный обзор самых интересных новостей минувших пяти дней.

Удмуртия в минуту: главные новости недели

Uploaded by ИА Сусанин on 2019-03-15.


«СуперМУП»:

На этой неделе стало известно, что Горсервис, СПДУ и ДРЭУ в Ижевске могут объединить в коммунальный суперМУП. Процесс слияния начнется уже в 2019 году. Предприятие будет заниматься содержанием автодорог, тротуаров, а также управлением многоквартирными домами.

Благоустройство:

Пять общественных пространств благоустроят в Ижевске в этом году. В их число попали Птичий и Рябиновый скверы, сквер имени конструктора Михаила Калашникова, парк на улице Оружейника Драгунова. Также в порядок приведут территорию у торгового комплекса «Столица».

Праздники перенесут:

Первое мая, День Победы и День города в Ижевске в этом году будут праздновать не на Центральной площади. Вероятнее всего, гуляния перенесут на набережную. Связано это с работами по реконструкции площади. На время ремонта её обнесут забором.

О погоде:

Ближайшая ночь в Удмуртии будет холодной, столбики термометров опустятся до -7, -12 градусов. В субботу ожидается от -2 до +3 градусов, а с воскресенья начнется потепление – днем температура воздуха будет плюсовой.

18:00, 15 марта, 2019
84
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#благоустройство\n#дороги\n#ЖКХ\n#общество\n#Ижевск\n#погода\n#город\n#Удмуртия\n#праздники\n#Картина дня

 

 

 


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