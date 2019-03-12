Пять общественных пространств благоустроят в Ижевске в 2019 году

Также отремонтируют 23 придомовые территории.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске отремонтируют пять общественных пространств в 2019 году. Как сообщает пресс-служба администрации города, этот вопрос обсуждали на заседании общественной комиссии для организации общественного обслуживания проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды».

У сквера на улице Оружейника Драгунова в Ленинском районе уже есть проектно-сметная документация. До конца апреля туда будут вносить корректировки на основании пожеланий горожан. Стоимость строительно-монтажных работ оценивается примерно в 35 млн рублей, они будут проведены за счет федеральных средств.

Для «Птичьего» сквера между домами № 158 на улице Пушкинская и № 191а на улице Коммунаров документацию также до конца апреля разработает инвестор. Строительство запланировано на это лето за счет федеральной программы.

Так, в 2019 году по проекту «Формирование комфортной городской среды» будет привлечено 252 млн рублей.

За счет средств, сэкономленных на торгах по этим двум объектам, планируется благоустроить сквер «Рябиновый» в Индустриальном районе.

К 100-летию Михаила Калашникова в Октябрьском районе появится сквер имени легендарного оружейника. «Проектно-сметную документацию подготовил ИжГТУ, строительно-монтажные работы оплатит инвестор, за счет средств местного бюджета будут профинансированы работы по благоустройству пешеходных дорожек и парковок», - говорится в сообщении.

Для сквера у ТРК «Столица» в этом году разработают проектно-сметную документацию, деньги на это выделят из муниципального бюджета.

Кроме того, в 2019 году благоустроят 23 придомовые территории 40 многоквартирных домов. На это направят 89 млн рублей.

Также за счет проекта «Формирование комфортной городской среды» будут завершены первый и второй этапы реконструкции Центральной площади. Сумма, выделенная на этот объект в этом году, составляет порядка 120 млн рублей.