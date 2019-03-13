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Глава Ижевска анонсировал создание коммунального суперМУПа

16:45, 13 марта, 2019
Георгий Поветкин
16:45, 13 марта, 2019
Георгий Поветкин
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#ЖКХ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#жилищно-коммунальное хозяйство\n#коммунальные услуги\n#коммунальщики\n#коммунальные службы
Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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По словам Олега Бекмеметьева, процесс слияния Горсервиса, СПДУ и ДРЭУ может начаться уже в 2019 году.

Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска Олег Бекмеметьев анонсировал создание коммунального суперМУПа. По словам руководителя администрации, процесс слияния Горсервиса, Спецдомоуправления (СПДУ) и дорожного ремонтно-эксплуатационного управления (ДРЭУ) может начаться уже в 2019 году.

«Считаю, что очень важной задачей на этот год является процесс слияния наших муниципальных предприятий, которые имеют отношение к коммунальной сфере. Это ГорСервис, СПДУ и ДРЭУ. Мы готовимся к этом процессу с тем, чтобы организовать, так назовем это условно мегаМУП или суперМУП», - рассказал Олег Бекмеметьев во время совещания по итогам социально-экономического развития города в 2018 году.

Градоначальник также уточнил, что вновь созданное предприятие будет оказывать услуги по содержанию автодорог, тротуаров, а также займется управлением многоквартирными домами. В дальнейшем предприятие может быть реорганизовано в общество с ограниченной ответственностью или открытое акционерное общество.

«На сегодняшний день финансовое состояние СПДУ оставляет желать лучшего. Произошло это в силу определенных обстоятельств, но мы работаем над тем, чтобы финансово оздоровить это предприятие, укрупнить его и за счет эффекта экономического масштаба вывести на новый виток, новую ступеньку в части работ на рынке услуг именно по МКД. <…> Цель – вывести на уровень положительной рентабельности и использовать эту прибыть, мы как учредители имеем право использовать 50% прибыли и перенаправлять на социально-значимые статьи расходов бюджета, на благоустройство придомовых территорий, тех же городских пространств», - сказал Бекмеметьев.

Напомним, что в августе прошлого года арбитражный суд Удмуртии ввел в МУП «Спецдомоуправление» процедуру финансового оздоровления

Также в 2018 году власти Ижевска продали «Россетям» электросети Ижевска.

16:45, 13 марта, 2019
Георгий Поветкин
160
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#ЖКХ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#жилищно-коммунальное хозяйство\n#коммунальные услуги\n#коммунальщики\n#коммунальные службы

 

 

 


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