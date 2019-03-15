Осадков в республике не ожидается.

Ижевск. Удмуртия. Потепление начнется в Удмуртии в воскресенье, 17 марта. Об этом информагентству «Сусанин» рассказали в Удмуртском Гидрометцентре.

Ближайшая ночь в республике будет холодной, столбики термометров опустятся до -7, -12 градусов по Цельсию. Днем в субботу потеплеет до -2, +3 градусов.

«В дальнейшем – устойчивая тенденция на потепление», - отметили синоптики. По ночам температура воздуха будет колебаться от -3 до -8 градусов, днём в воскресенье и понедельник ожидается от +1 до +6 градусов.

Погода будет преимущественно без осадков, на дорогах сохранится гололедица.