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Потепление начнется в Удмуртии в воскресенье

15:50, 15 марта, 2019
Ксения Чернова
15:50, 15 марта, 2019
Ксения Чернова
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#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#весна
Фото: pxhere.com
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Осадков в республике не ожидается.

Ижевск. Удмуртия. Потепление начнется в Удмуртии в воскресенье, 17 марта. Об этом информагентству «Сусанин» рассказали в Удмуртском Гидрометцентре.

Ближайшая ночь в республике будет холодной, столбики термометров опустятся до -7, -12 градусов по Цельсию. Днем в субботу потеплеет до -2, +3 градусов.

«В дальнейшем – устойчивая тенденция на потепление», - отметили синоптики. По ночам температура воздуха будет колебаться от -3 до -8 градусов, днём в воскресенье и понедельник ожидается от +1 до +6 градусов.

Погода будет преимущественно без осадков, на дорогах сохранится гололедица.

15:50, 15 марта, 2019
Ксения Чернова
405
0
#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#весна

 

 

 


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