Закончить работы по благоустройству должны ко Дню оружейника.

Ижевск. Удмуртия. На время ремонта Центральную площадь Ижевска обнесут забором. Об этом в четверг, 14 марта, в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал глава Ижевска Олег Бекмеметьев. По его словам, в ближайшее время завершится корректировка проекта и начнутся работы. Открыть обновленную площадь планируют ко Дню оружейника, который отмечается 19 сентября.

«На этот год она (Центральная площадь – прим. ред.) будет недоступна для проведения праздничных событий», - рассказал Бекмеметьев. Сейчас городские власти продумывают, как и где будут проходить праздники – 1 мая, День Победы, День города. Скорее всего, площадкой для народных гуляний станет набережная пруда.

Напомним, что ремонт Центральной площади начался в сентябре 2018 года. На этот год на работы по реконструкции выделили 120 млн рублей.