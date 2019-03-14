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Центральную площадь Ижевска обнесут забором

13:51, 14 марта, 2019
Дарья Саушина
13:51, 14 марта, 2019
Дарья Саушина
643
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#благоустройство\n#Ижевск\n#Центральная площадь Ижевска\n#Олег Бекмеметьев
Фото: ИА Сусанин
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Закончить работы по благоустройству должны ко Дню оружейника.

Ижевск. Удмуртия. На время ремонта Центральную площадь Ижевска обнесут забором. Об этом в четверг, 14 марта, в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал глава Ижевска Олег Бекмеметьев. По его словам, в ближайшее время завершится корректировка проекта и начнутся работы. Открыть обновленную площадь планируют ко Дню оружейника, который отмечается 19 сентября.

«На этот год она (Центральная площадь – прим. ред.) будет недоступна для проведения праздничных событий», - рассказал Бекмеметьев. Сейчас городские власти продумывают, как и где будут проходить праздники – 1 мая, День Победы, День города. Скорее всего, площадкой для народных гуляний станет набережная пруда.

Напомним, что ремонт Центральной площади начался в сентябре 2018 года. На этот год на работы по реконструкции выделили 120 млн рублей. 

В Ижевске начали реконструкцию Центральной площади

Uploaded by ИА Сусанин on 2018-09-21.

13:51, 14 марта, 2019
Дарья Саушина
643
0
#благоустройство\n#Ижевск\n#Центральная площадь Ижевска\n#Олег Бекмеметьев

 

 

 


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