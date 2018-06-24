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Сотрудник уголовного розыска из Ижевска вошел в число лучших полицейских страны

11:00, 24 июня, 2018
Анна Торхова
11:00, 24 июня, 2018
Анна Торхова
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#МВД\n#Ижевск\n#полиция\n#конкурс\n#Удмуртия\n#уголовный розыск
Фото: Управление МВД России по Ижевску
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Оперативник успешно продемонстрировал знание законодательства, физическую и огневую подготовку.

Омск. Омская область. Сотрудник уголовного розыска из Ижевска Пейман Габибов вошел в число лучших полицейских России. Финальный этап всероссийского конкурса профмастерства на звание «Лучший по профессии» проходил в Омской Академии МВД, сообщает пресс-служба Управления МВД России по Ижевску.

В конкурсе принимали участие лучшие сотрудники из более чем 80 территориальных органов внутренних дел.

Участники демонстрировали уровень знания законов, а также физическую и огневую подготовку.

29-летний майор полиции Удмуртии Габибов занял 3 место в номинации «Специальная подготовка», награжден дипломом 3 степени. По результатам конкурсной программы полицейский занял 11 место.

Отметим, Пейман Габибов является старшим оперуполномоченным отдела уголовного розыска отдела полиции №3 по Первомайскому району Ижевска.

11:00, 24 июня, 2018
Анна Торхова
51
0
#МВД\n#Ижевск\n#полиция\n#конкурс\n#Удмуртия\n#уголовный розыск

 

 

 


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