Сотрудник уголовного розыска из Ижевска вошел в число лучших полицейских страны

Оперативник успешно продемонстрировал знание законодательства, физическую и огневую подготовку.

Омск. Омская область. Сотрудник уголовного розыска из Ижевска Пейман Габибов вошел в число лучших полицейских России. Финальный этап всероссийского конкурса профмастерства на звание «Лучший по профессии» проходил в Омской Академии МВД, сообщает пресс-служба Управления МВД России по Ижевску.

В конкурсе принимали участие лучшие сотрудники из более чем 80 территориальных органов внутренних дел.

Участники демонстрировали уровень знания законов, а также физическую и огневую подготовку.

29-летний майор полиции Удмуртии Габибов занял 3 место в номинации «Специальная подготовка», награжден дипломом 3 степени. По результатам конкурсной программы полицейский занял 11 место.

Отметим, Пейман Габибов является старшим оперуполномоченным отдела уголовного розыска отдела полиции №3 по Первомайскому району Ижевска.