Художники раскрасили граффити-рисунками ижевский троллейбус

Патриотическая акция призывает жителей прийти на выборы.

Ижевск. Удмуртия. Один из ижевских троллейбусов разрисовали райтеры из Абакана. Корреспондент информагентства «Сусанин» наблюдал за процессом.

Активисты ОНФ братья-художники Денис и Игорь Федосенко начали тур по созданию граффити-рисунков 1 февраля из Владивостока. Всего в их списке - 15 городов, Ижевск стал восьмым по счёту. Патриотическая акция направлена на привлечение внимания жителей к участию в предстоящих в марте выборах. На самом троллейбусе изображён вид на набережную Ижевского пруда и призыв «Выбери будущее России!».

В других городах художники наносили свои рисунки на различных поверхностях, в основном на стенах. «Во Владивостоке мы рисовали на подпорке моста, который пересекает бухту Золотой рог, лозунг «Равнодушию - нет, выборам - да». Как изюминку края изобразили амурского леопарда, занесённого в Красную книгу», - сказал Игорь Федосенко.

В самом конце арт-путешествия в Москве, в музее «Современной истории России», будет продемонстрирована фотовыставка, рассказывающая о работе художников в городах.

После Ижевска художники отправятся в Казань.