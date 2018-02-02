Обзор самых интересных новостей недели от корреспондентов ИА «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. Очередная рабочая неделя подошла к концу в Удмуртии. По традиции, корреспонденты информагентства «Сусанин» собрали самые важные новости минувших пяти дней.

Удмуртия в минуту: главные новости недели Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)

Гибель на дороге:

В понедельник, 29 января, стало известно, что на заснеженной трассе в Удмуртии скончался автолюбитель. Волонтеры, нашедшие пропавшего мужчину, предположили, что он замерз. После сообщений о случившемся следователи начали проверку.

Выемка документов:

Правоохранители провели выемку документов в лыжном комплексе имени Галины Кулаковой. Они подозревают, что там есть «черная касса», через которую было получено порядка 3 млн рублей.

Небесная красота:

В последний день января жители Удмуртии смогли увидеть суперлуние и лунное затмение. Это редкое астрономическое явление. Активная фаза затмения длилась около трех часов.

Правила парковки:

В Ижевске планируют ужесточить наказание для любителей парковаться на газонах. Поправки в городские правила благоустройства рассмотрят на сессии Гордумы в апреле.

О погоде:

В выходные в Удмуртии испортится погода. В республике потеплеет, но воскресенье будет снежным. Метель приведет к ухудшению видимости и снежным накатам на дорогах.