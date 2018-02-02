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      Удмуртия в минуту: главные новости недели

      18:12, 02 февраля, 2018
      18:12, 02 февраля, 2018
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      #бизнес\n#дороги\n#авто\n#Ижевск\n#космос\n#погода\n#город\n#Удмуртия\n#зима
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      Обзор самых интересных новостей недели от корреспондентов ИА «Сусанин».

      Ижевск. Удмуртия. Очередная рабочая неделя подошла к концу в Удмуртии. По традиции, корреспонденты информагентства «Сусанин» собрали самые важные новости минувших пяти дней.

      Удмуртия в минуту: главные новости недели

      Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)


      Гибель на дороге:

      В понедельник, 29 января, стало известно, что на заснеженной трассе в Удмуртии скончался автолюбитель. Волонтеры, нашедшие пропавшего мужчину, предположили, что он замерз. После сообщений о случившемся следователи начали проверку.

      Выемка документов:

      Правоохранители провели выемку документов в лыжном комплексе имени Галины Кулаковой. Они подозревают, что там есть «черная касса», через которую было получено порядка 3 млн рублей.

      Небесная красота:

      В последний день января жители Удмуртии смогли увидеть суперлуние и лунное затмение. Это редкое астрономическое явление. Активная фаза затмения длилась около трех часов.

      Правила парковки:

      В Ижевске планируют ужесточить наказание для любителей парковаться на газонах. Поправки в городские правила благоустройства рассмотрят на сессии Гордумы в апреле.

      О погоде:

      В выходные в Удмуртии испортится погода. В республике потеплеет, но воскресенье будет снежным. Метель приведет к ухудшению видимости и снежным накатам на дорогах.

      18:12, 02 февраля, 2018
      349
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      #бизнес\n#дороги\n#авто\n#Ижевск\n#космос\n#погода\n#город\n#Удмуртия\n#зима

       

       

       

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