Выемка документов прошла в лыжном комплексе Кулаковой в Удмуртии

Правоохранительные органы подозревают наличие в спортивно-оздоровительном учреждении «черной кассы», через которую было получено порядка 3 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. Правоохранительные органы провели выемку документов в спортивно-оздоровительном комплексе имени Галины Кулаковой. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника агентства, правоохранители подозревают, что в СОЛК есть «черная касса», через которую получено порядка 3 млн рублей.

Также отмечается, что после начала проверки произошел курьез, когда сотрудники лыжного комплекса предложили представителю руководства Минспорта Удмуртии оплатить услуги, минуя кассу.