На улице Маяковского в Ижевске сгорела «Лада Ларгус»

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на улице Маяковского сгорел автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

Возгорание случилось 16 февраля около 12:20. Водитель рассказал, что когда во время поездки из-под капота автомобиля пошёл дым, он сразу остановился. Также мужчина достал огнетушитель, но не смог открыть крышку капота, чтобы потушить огонь.

Пожарных вызвали очевидцы происшествия. Шесть огнеборцев ликвидировали возгорание.