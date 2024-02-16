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На улице Маяковского в Ижевске сгорела «Лада Ларгус»

15:25, 16 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
На улице Маяковского в Ижевске сгорела «Лада Ларгус»
15:25, 16 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
229
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#автомобиль\n#пожар
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии
229
0

Водитель хотел самостоятельно справиться с огнем, но не смог открыть крышку капота.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на улице Маяковского сгорел автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.  

Возгорание случилось 16 февраля около 12:20. Водитель рассказал, что когда во время поездки из-под капота автомобиля пошёл дым, он сразу остановился. Также мужчина достал огнетушитель, но не смог открыть крышку капота, чтобы потушить огонь.

Пожарных вызвали очевидцы происшествия. Шесть огнеборцев ликвидировали возгорание. 

15:25, 16 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
229
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#автомобиль\n#пожар