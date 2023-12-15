В Удмуртии сотрудники полиции помогли водителю сломавшегося большегруза

Игра. Удмуртия. В Удмуртии сотрудники полиции помогли водителю большегруза из Москвы. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртской Республики.

Экипаж заметил фуру, стоящую на трассе с «аварийкой» и выставленным знаком аварийной остановки. Водитель рассказал сотрудникам, что автомобиль сломался, поэтому ехать дальше он не может.

Чтобы не создать аварийной ситуации, полицейские обозначили грузовик, выставив конусы и дорожный знак, а также вызвали эвакуатор. Водителя же посадили в служебный автомобиль, где он смог отогреться. После его свозили до магазина за продуктами.

Напомним, ранее в Малопургинском районе помогли водителю большегруза, двигавшемуся из Беларуси.