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В Удмуртии сотрудники полиции помогли водителю сломавшегося большегруза

16:47, 15 декабря, 2023
Анна Торхова
Главный редактор
В Удмуртии сотрудники полиции помогли водителю сломавшегося большегруза
16:47, 15 декабря, 2023
Анна Торхова
Главный редактор
578
0
#Игра\n#Удмуртия\n#ГИБДД\n#автомобиль
Фото: скрин из видео Госавтоинспекции Удмуртии
578
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Грузовик ехал из Москвы.

Игра. Удмуртия. В Удмуртии сотрудники полиции помогли водителю большегруза из Москвы. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртской Республики. 

Экипаж заметил фуру, стоящую на трассе с «аварийкой» и выставленным знаком аварийной остановки. Водитель рассказал сотрудникам, что автомобиль сломался, поэтому ехать дальше он не может.

Чтобы не создать аварийной ситуации, полицейские обозначили грузовик, выставив конусы и дорожный знак, а также вызвали эвакуатор. Водителя же посадили в служебный автомобиль, где он смог отогреться. После его свозили до магазина за продуктами. 

Напомним, ранее в Малопургинском районе помогли водителю большегруза, двигавшемуся из Беларуси. 

16:47, 15 декабря, 2023
Анна Торхова
Главный редактор
578
0
#Игра\n#Удмуртия\n#ГИБДД\n#автомобиль