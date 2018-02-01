Власти Ижевска решили всерьез взяться за любителей парковаться на газонах

Весной 2018 года планируется внести правки в правила благоустройства города.

Ижевск. Удмуртии. В Ижевске планируют всерьез взяться за любителей парковаться на газонах и детских площадках. Как рассказал корреспонденту информагентства «Сусанин» начальник управления благоустройства и транспорта администрации города Артем Богданов, в правила благоустройства столицы Удмуртии внесут правки.

«Недавно вышли поправки федерального закона, которые регламентируют административное воздействие муниципалитетов на нерадивых водителей. Я думаю, что уже на апрельскую сессию мы выпустим поправки правил благоустройства, которые позволят нам регулировать эту сферу», - сказал Богданов.

По его словам, в документе будет прописано что является, а что не является газоном, где можно оставлять машины, а где нет. Также здесь будут указаны размеры штрафов за нарушения.

«Это нам позволит регулировать эту сферу. Потому что сейчас нет мотивации у автолюбителей ставить автомобили на платные парковки, хотя они у нас достаточно недорогие в городе – 1000-1200 рублей в месяц, по сути, каждый автолюбитель может себе позволить», - добавил Артем Богданов.

Отметим, что несмотря на отмену регионального закона о запрете парковаться на газонах, правилами благоустройства Ижевска предусмотрены наказания для недобросовестных водителей. Их могут оштрафовать на сумму от 500 до 1500 рублей. Однако, как стало известно «Сусанину», сегодня ко всем нарушителям применяется минимальный штраф – 500 рублей.

Напомним, что в мае 2017 года депутаты Госсовета Удмуртии рассмотрели новый проект о запрете парковаться на газонах, детских и спортивных площадках, согласно которому штраф за подобные нарушения составит 5 тыс. рублей.