В центре Ижевска загорелся автомобиль

Ижевск. Удмуртия. 17 февраля в районе перекрестка улиц Кирова и Пушкинской в Ижевске произошло возгорание иномарки «Chevrolet Lacetti». О происшествии сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии в ведомственном ТГ-канале.

Машина находилась без движения вдоль дороги. В начале владелец автомобиля пытался самостоятельно потушить огонь в моторном отсеке, но после того как захлопнулся капот, сделать это стало проблематично. На место были вызваны пожарные, которые ликвидировали возгорание. Его площадь составила 1 квадратный метр.