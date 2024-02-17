Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Семейное дело Лонгрид Самоварный дом Лонгрид Волонтёром может стать каждый Лонгрид

В центре Ижевска загорелся автомобиль

14:54, 17 февраля, 2024
Константин Ижболдин
журналист
В центре Ижевска загорелся автомобиль
14:54, 17 февраля, 2024
Константин Ижболдин
журналист
453
0
#автомобиль\n#возгорание\n#Ижевск
Фото: ГУ МЧС по УР
453
0

Инцидент произошел в районе перекрестка улиц Кирова и Пушкинской.

Ижевск. Удмуртия. 17 февраля в районе перекрестка улиц Кирова и Пушкинской в Ижевске произошло возгорание иномарки «Chevrolet Lacetti». О происшествии сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии в ведомственном ТГ-канале. 

Машина находилась без движения вдоль дороги. В начале владелец автомобиля пытался самостоятельно потушить огонь в моторном отсеке, но после того как захлопнулся капот, сделать это стало проблематично. На место были вызваны пожарные, которые ликвидировали возгорание. Его площадь составила 1 квадратный метр. 

 

14:54, 17 февраля, 2024
Константин Ижболдин
журналист
453
0
#автомобиль\n#возгорание\n#Ижевск