Затмение суперлуны наблюдали жители Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии в последний день января смогли наблюдать редкое астрономическое явление – суперлуние и лунное затмение. В Удмуртской Республике активная фаза затмения началась примерно в 15:50 и продолжилась до 19:11.

Uploaded by ИА Сусанин on 2018-02-01.

Жители Ижевска активно делились фотографиями необычного явления в соцсетях.

339 Likes, 4 Comments - Yegor Avdeyev (@eropka144) on Instagram: "Лунное затмение над Ижевском 31.01.2018. Eclipse of blue blood Moon in Izhevsk, Russia. #Ижевск..."