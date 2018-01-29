Машина застряла на полевой дороге, своими силами мужчина вытащить ее не смог.

Удмуртия. Водитель насмерть замерз на автомобильной трассе в Удмуртии. Машина застряла на полевой дороге, своими силами мужчина вытащить ее не смог, сообщается в группе ПСО «Регион 18».

«Пришло сообщение, что перестал выходить на связь мужчина 1953 года рождения. Последний звонок родным от него был в 18:20. Он сообщил, что застрял на автомобиле на полевой дороге, пытается вытащить машину своими силами, но безуспешно. Более на звонки он не отвечал», - говорится в сообщении.

На поиски незамедлительно выехали два экипажа поисковиков. С момента поступления сообщения на горячую линию до момента обнаружения пропавшего прошло полтора часа.

«К сожалению, было уже слишком поздно. Замёрз», - пишут поисковики.

Автомобилистам напоминают: отправляясь в поездку, нужно взять с собой лопату, трос, аптечку. Также желательно иметь в салоне тёплые вещи и продумать маршрут заранее, обязательно сообщив его близким.