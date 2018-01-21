  • $ 56.59 ↓
  • € 69.4 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      ГЖИ Удмуртии: в 2018 году специализированная организация по газу придёт в каждую квартиру

      10:00, 21 января, 2018
      Георгий Поветкин
      10:00, 21 января, 2018
      Георгий Поветкин
      406
      0
      #Ижевск\n#газ\n#Удмуртия\n#проверка
      Фото: pixabay.com
      406
      0

      В случае, если газовиками будут выявлены нарушения, то ресурс будут отключать в квартире, по стояку и в доме в целом.

      Ижевск. Удмуртия. В 2018 году специализированная организация по газу придёт в каждую квартиру. В случае, если газовиками будут выявлены нарушения, то ресурс будут отключать в квартире, по стояку и в доме в целом. Об этом на своей странице в Фейсбуке написал руководитель региональной Госжилинспекции Марат Исмагилов.

      «При не соблюдении Правил - газ отключается в квартире, по стояку и в доме в целом. Приостановка газоснабжения осуществляется до момента устранения причины»,- написал Исмагилов.

      Начальник ГДИ написал об этом после того как в столице Удмуртии произошел хлопок бытового газа в квартире на улице Пушкинской, в результате чего погибла 39-летняя женщина. После проверки выяснилось, что в двух квартирах дома установлены плиты, срок службы которых уже вышел.

      Marat Ismagilov

      Газоснабжение в доме возобновлено В многоквартирном доме по ул. Пушкинская, 118 в Ижевске в результате происшествия в третьем подъезде было отключение газоснабжения. После отключения газа требуется...

      10:00, 21 января, 2018
      Георгий Поветкин
      406
      0
      #Ижевск\n#газ\n#Удмуртия\n#проверка

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      У погибшей при хлопке газа в Ижевске женщины осталось четверо детей

      12:29, 17 января, 2018
      7470

      Глава Удмуртии: во второй городской больнице Ижевска «необходимо наводить порядок»

      6216
      09:31, 15 января, 2018

      Три человека погибли в ДТП на трассе в Удмуртии

      5848
      15:10, 17 января, 2018

      Хлопок газа произошел в жилом доме на улице Пушкинской в Ижевске

      5831
      11:48, 17 января, 2018

      В Ижевск из Сургута приедут родственники женщины, погибшей при хлопке газа

      5153
      14:30, 17 января, 2018

      В Оренбурге ищут свидетелей убийства предпринимателя и его маленького сына

      16:12, 17 января, 2018
      1080

      6 человек пострадали в результате нападения неизвестных на школу в Перми

      1075
      10:45, 15 января, 2018

      В Перми пришла в сознание учительница, пострадавшая во время поножовщины в школе

      1063
      11:25, 16 января, 2018

      В Перми следователи возбудили уголовное дело после нападения на школу

      1036
      13:10, 15 января, 2018

      В Москве женщина пыталась продать «право первой ночи» на свою 13-летнюю дочь

      1018
      15:56, 18 января, 2018

      Российские спортсмены могут выступить в Пхёнчхане под флагом СССР

      14:52, 16 января, 2018
      1262

      В сети набирает популярность смертельно опасный флешмоб

      1045
      12:00, 14 января, 2018

      Метеорит, упавший в окрестностях Детройта, вызвал землетрясение

      1038
      17:21, 17 января, 2018

      Тренерский штаб не пустил Бьорндалена на Олимпиаду в Южной Корее

      973
      16:16, 15 января, 2018

      В Казахстане более 50 человек погибли в сгоревшем автобусе

      911
      11:55, 18 января, 2018

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: главные новости недели

      19 января, 2018

      Открытие фестиваля ледовых ангелов в Ижевске

      19 января, 2018

      В Ижевске прошли крещенские купания

      19 января, 2018