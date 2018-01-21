ГЖИ Удмуртии: в 2018 году специализированная организация по газу придёт в каждую квартиру

В случае, если газовиками будут выявлены нарушения, то ресурс будут отключать в квартире, по стояку и в доме в целом.

Ижевск. Удмуртия. В 2018 году специализированная организация по газу придёт в каждую квартиру. В случае, если газовиками будут выявлены нарушения, то ресурс будут отключать в квартире, по стояку и в доме в целом. Об этом на своей странице в Фейсбуке написал руководитель региональной Госжилинспекции Марат Исмагилов.

«При не соблюдении Правил - газ отключается в квартире, по стояку и в доме в целом. Приостановка газоснабжения осуществляется до момента устранения причины»,- написал Исмагилов.

Начальник ГДИ написал об этом после того как в столице Удмуртии произошел хлопок бытового газа в квартире на улице Пушкинской, в результате чего погибла 39-летняя женщина. После проверки выяснилось, что в двух квартирах дома установлены плиты, срок службы которых уже вышел.