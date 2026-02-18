Ижевск. Удмуртия. В Ижевске вновь проверят работу муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Проверки запланированы на 19 и 20 февраля. С 09:00 до 17:00 в разных точках города можно будет услышать звук «Пение птиц».

Систему оповещения населения запустят для того, чтобы провести эксплуатационно-техническое обслуживание и проверить готовность оборудования к работе.

Ижевчан просят сохранять спокойствие.