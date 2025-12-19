Закрыть
Владельцев ТЦ Удмуртии просят проверить их антитеррористическую защищённость перед праздниками

Владельцев ТЦ Удмуртии просят проверить их антитеррористическую защищённость перед праздниками
#Удмуртия\n#торговый центр\n#проверка\n#антитеррор\n#безопасность
Источник фото: ИА «Сусанин»
На 2026 год уже запланированы 78 проверок торговых объектов.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии всех владельцев торговых объектов просят убедиться в соблюдении всех требований к антитеррористической защищённости. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал министр промышленности и торговли Удмуртской Республики Виктор Лашкарёв.

Проверить свои объекты нужно перед праздниками, чтобы они прошли спокойно и безопасно. В торговых центрах должно быть подходящее освещение, видеонаблюдение, система оповещения и управления эвакуацией, должна работать специализированная охрана. Также владельцы и управляющие объектами обязаны проводить учения и инструктировать своих сотрудников по вопросам безопасности.

В 2025 году было выполнено 60 плановых проверок торговых центров на соблюдение требований антитеррористической защищенности. В 2026 году будет проведено 78 проверочных мероприятий. За нарушения предусмотрена административная ответственность. 

