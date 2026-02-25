Работница подключала доильный аппарат, а тёлка ударила её копытом в поясницу.
Алнаши. Удмуртия. После удара коровы доярке из Удмуртии диагностировали перелом позвоночника. Об этом сообщает пресс-служба ГИТ в республике.
Несчастный случай произошёл 19 февраля в ООО «Писеевское». 55-летняя оператор машинного доения занималась подключением доильного аппарата. В этот момент одна из коров резко ударила женщину копытом в поясницу.
Удар оказался настолько сильным, что медики диагностировали у пострадавшей закрытый компрессионный перелом первого поясничного позвонка со смещением.
Гострудинспекция квалифицировала повреждение как тяжёлое. Сейчас на предприятии работает комиссия, которая установит детали произошедшего.
