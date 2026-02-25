Закрыть
В Удмуртии корова лягнула доярку копытом в спину и сломала ей позвоночник

12:22, 25 февраля, 2026
Максим Александров
#Удмуртия\n#Алнашский район\n#корова\n#перелом\n#проверка
Источник фото: ИИ
Работница подключала доильный аппарат, а тёлка ударила её копытом в поясницу.

Алнаши. Удмуртия. После удара коровы доярке из Удмуртии диагностировали перелом позвоночника. Об этом сообщает пресс-служба ГИТ в республике. 

Несчастный случай произошёл 19 февраля в ООО «Писеевское». 55-летняя оператор машинного доения занималась подключением доильного аппарата. В этот момент одна из коров резко ударила женщину копытом в поясницу.

Удар оказался настолько сильным, что медики диагностировали у пострадавшей закрытый компрессионный перелом первого поясничного позвонка со смещением.

Гострудинспекция квалифицировала повреждение как тяжёлое. Сейчас на предприятии работает комиссия, которая установит детали произошедшего.

