Ижевск. Удмуртия. В детсаду №269 Ижевска специалисты Россельхознадзора Удмуртии проследили за тем, что попадает детям на тарелки. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Проверка прошла 25 марта. В детском саду взяли пробы продуктов. Образцы отправили в аккредитованную лабораторию.

Такие проверки проходят два раза в год: весной и осенью. Система работает с 2019 года, и, судя по статистике, даёт плоды:

«В прошлом учебном году нарушений и фальсификации продуктов выявлено не было», — говорится в сообщении.

За всё это время удалось выстроить жёсткую систему закупок: недобросовестные поставщики ушли с рынка, а сам процесс стал прозрачным.