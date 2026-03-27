В детском саду Ижевска взяли пробы еды для лабораторного анализа

14:40, 27 марта, 2026
Максим Александров
В детском саду Ижевска взяли пробы еды для лабораторного анализа
14:40, 27 марта, 2026
Максим Александров
103
0
#Ижевск\n#детские сады\n#проверка\n#еда
Источник фото: администрация Ижевска
103
0

Такие рейды проходят два раза в год — весной и осенью.

Ижевск. Удмуртия. В детсаду №269 Ижевска специалисты Россельхознадзора Удмуртии проследили за тем, что попадает детям на тарелки. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Проверка прошла 25 марта. В детском саду взяли пробы продуктов. Образцы отправили в аккредитованную лабораторию.

Такие проверки проходят два раза в год: весной и осенью. Система работает с 2019 года, и, судя по статистике, даёт плоды:

«В прошлом учебном году нарушений и фальсификации продуктов выявлено не было», — говорится в сообщении. 

За всё это время удалось выстроить жёсткую систему закупок: недобросовестные поставщики ушли с рынка, а сам процесс стал прозрачным.

14:40, 27 марта, 2026
Максим Александров
103
0
#Ижевск\n#детские сады\n#проверка\n#еда