Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид

В Удмуртии стартовала проверка лесных служб перед грядущим пожароопасным сезоном

11:55, 04 марта, 2026
Максим Александров
В Удмуртии стартовала проверка лесных служб перед грядущим пожароопасным сезоном
11:55, 04 марта, 2026
Максим Александров
122
0
#Удмуртия\n#проверка\n#охрана природы\n#пожароопасный сезон
Источник фото: пресс-служба Природоохранной межрайонной прокуратуры Удмуртии
122
0

Проверки начались в Минприроды и в «Удмуртлесе».

Ижевск. Удмуртия. Природоохранная прокуратура совместно со специалистами МЧС Удмуртии оценит готовность региона к лесным пожарам.

Как сообщили «Сусанину» в Природоохранной межрайонной прокуратуре республики, проверки уже начались в Министерстве природных ресурсов республики и в «Удмуртлесе». 

Сотрудники проверят, как они готовятся к пожароопасному сезону. Особое внимание уделят лесопожарным формированиям.

«В ходе проверки будет дана оценка готовности лесопожарных формирований  к пожароопасному сезону 2026 года», — говорится в сообщении.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

11:55, 04 марта, 2026
Максим Александров
122
0
#Удмуртия\n#проверка\n#охрана природы\n#пожароопасный сезон