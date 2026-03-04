Ижевск. Удмуртия. Природоохранная прокуратура совместно со специалистами МЧС Удмуртии оценит готовность региона к лесным пожарам.

Как сообщили «Сусанину» в Природоохранной межрайонной прокуратуре республики, проверки уже начались в Министерстве природных ресурсов республики и в «Удмуртлесе».

Сотрудники проверят, как они готовятся к пожароопасному сезону. Особое внимание уделят лесопожарным формированиям.

«В ходе проверки будет дана оценка готовности лесопожарных формирований к пожароопасному сезону 2026 года», — говорится в сообщении.