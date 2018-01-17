Обследование дома на улице Пушкинской проведут в Ижевске после хлопка газа

Проверка газа в этом доме в последний раз проводилась в октябре 2015 года.

Ижевск. Удмуртия. Комплексная комиссия обследует дом на улице Пушкинской в Ижевске, где произошел хлопок газа. Об этом журналистам рассказал заместитель главы администрации Ижевска по ЖКХ Сергей Задорожный.

«Полное обследование всего подъезда сегодня вечером будет проведено комплексной комиссией, в которой будут участвовать и представители управляющей компании, администрации города, ГЖИ. Комиссия проведет обход поквартирно, когда все жители будут дома и будет возможность обследовать каждую квартиру, каждое помещение», - отметил представитель городских властей.

По его словам, проверка газа в этом доме в последний раз проводилась в октябре 2015 года, следующая была намечена на октябрь 2018 года.

«Дом достаточно благополучный, за весь 2017 год из этого дома было всего 5 обращений – отсутствие холодной воды, горячей воды, электроэнергия отключалась. Жалоб газовиков на эту управляющую компанию не было. В списке тех домов и квартир, куда газовики не могли получить доступ, у нас этого дома нет», - рассказал Задорожный.

Напомним, хлопок газа в жилом доме произошел днем в среду, 17 января. В результате погибла женщина, которая снимала квартиру. У нее остались четверо детей.