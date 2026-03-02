Ижевск. Удмуртия. Директору УК «Стандарт» выдали предупреждение за то, что лифт в доме на улице Ракетной в Ижевске работает с нарушениями.

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии, в кабине плохо работает переговорная связь с диспетчером. Двери закрываются неплотно — между створками остаётся зазор больше нормы. Также оказалось, что нарушены крепления направляющих кабины.

Из-за нарушений требований к организации безопасного использования и содержания лифтов Прокуратура внесла представление руководителю УК. Директора управляйки наказали предупреждением.

Напомним, в доме по улице Коммунаров сорвался лифт.